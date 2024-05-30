OpenAI будет использовать для обучения ChatGPT контент The Atlantic и Vox Media

Компания OpenAI заявила, что подписала соглашения о партнерстве с The Atlantic и Vox Media, которые помогут фирме искусственного интеллекта продвигать и обучать свои продукты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашения с The Atlantic и Vox Media заключены после того, как несколько медиа-компаний подписали подобные соглашения, предоставив OpenAI доступ к своему новостному контенту и архивам для тренировки больших языковых моделей.

Такие партнерства не только имеют решающее значение для обучения моделей ИИ, но и могут быть выгодными для издателей новостей, которым традиционно отказывают в доле прибыли, которую интернет-гиганты получают за распространение их контента.

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На прошлой неделе OpenAI подписала соглашение с медиаконцерном и владельцем Wall Street Journal News Corp.

Vox Media, владелец The Verge и Vulture, среди прочего, заявил, что OpenAI поможет компании разрабатывать продукты для своих потребителей и рекламных партнеров.

OpenAI получит доступ к архивам Vox Media, чтобы помочь компании, которая поддерживается Microsoft, усовершенствовать свою технологию и чат-бот ChatGPT, говорится в заявлении Vox Media.

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The Atlantic также объявил о подобном соглашении, предоставив OpenAI доступ к контенту издательства.

The Atlantic заявила, что создает "экспериментальный микросайт под названием Atlantic Labs", который также будет пилотировать технологию OpenAI, помогая медиа-компании исследовать, как ИИ может способствовать разработке новых продуктов и функций.

Напомним:

Компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ей доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиагруппе News Corp.

Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT, что привело к росту акций платформы социальных сетей на 12% в расширенной торговле.

Экономическая правда.