Все разделы
Укр / Рус

Из-за ночной атаки в одном из городов Хмельнитчины частично отключено электроснабжение

Четверг, 30 мая 2024, 10:00 - Анастасия Дячкина

Ночью 30 мая россияне атаковали дронами и ракетами Хмельницкую область. Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

Глава областной военной администрации сообщил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.

Напомним:

Реклама:

7 российских "Шахедов" сбили над территорией Днепропетровской области – обломки дронов повредили здание и линию электропередач.

электроэнергия энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Чем больше потребляешь, тем дороже платишь. Сколько с 1 июня может стоить электроэнергия? Разъяснение 30 мая 2024, 08:00
"Укрэнерго" снова не прогнозирует отключение электроэнергии 29 мая 2024, 18:31
Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения почти вдвое 29 мая 2024, 16:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте