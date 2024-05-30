Из-за ночной атаки в одном из городов Хмельнитчины частично отключено электроснабжение
Четверг, 30 мая 2024, 10:00 -
Ночью 30 мая россияне атаковали дронами и ракетами Хмельницкую область. Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.
Глава областной военной администрации сообщил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.
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