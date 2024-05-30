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Бензиновые авто в Украине остаются наиболее популярными среди импортируемых легковушек

Четверг, 30 мая 2024, 09:25 - Анастасия Дячкина

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых авто. Три четверти этого импорта охватили авто с традиционными ДВС.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

"По данным Гостаможслужбы, три четверти этого импорта охватили автомобили, оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания", – говорится в сообщении.

Структура импорта легковых автомобилей по типам двигателей в I квартале выглядела так:

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  • бензиновые – 52%;
  • дизельные – 23%;
  • электро – 18%;
  • гибридные – 7%.

Напомним:

За I квартал 2024 года в Украину завезли 86 тыс легковых автомобилей. Их общая заявленная стоимость составила 1,1 млрд долл, а госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих авто.

авто импорт
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Экономическая правда
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