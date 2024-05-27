Существенно увеличилось количество завезенных в Украину автомобилей 

За I квартал 2024 года в Украину завезли 86 тыс. легковых автомобилей. Их общая заявленная стоимость составила $1,1 млрд, а госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих авто.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Для сравнения, за I квартал 2023 года в Украину было завезено 52 тыс. автомобилей (на 67% меньше, чем в I квартале 2024 года) с заявленной стоимостью более $705,8 млн (на 61% меньше, чем в I квартале 2024 года) и в бюджет уплачено 7,4 млрд грн (на 49% меньше, чем в I квартале 2024 года)", - говорится в сообщении.

Больше всего машин завезли из Германии - 17,1 тыс. авто, США - 14,5 тыс. авто и Китая - 9,1 тыс. авто.

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В ТОП-5 вошли автомобили из Японии - 8,9 тыс. авто и Южной Кореи - 4,4 тыс. авто. Десятку лидеров среди стран, из которых больше всего завозили автомобили в Украину, закрывают: Словакия - 4,2 тыс. автомобилей, Франция - 4,1 тыс. автомобилей, Мексика - 4 тыс. автомобилей, Великобритания - 3,7 тыс. автомобилей и Чехия - 3,7 тыс. автомобилей.

По стоимостным объемам наибольший импорт авто завезен из США - на $211,2 млн (в госбюджет было уплачено 2 млрд грн), Германии - $168,7 млн (в госбюджет уплачено более 2,1 млрд грн), Китая - $138,2 млн (госбюджет получил 182,3 млн грн).

Напомним:

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Украинцы предпочитают бензиновые авто и электрокары в возрасте до 5 лет.

Экономическая правда