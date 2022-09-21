Правительство ФРГ национализирует импортера российского газа Uniper

Правительство Германии планирует увеличить капитал компании Uniper на 8 млрд евро в рамках исторического соглашения о национализации газового гиганта и предотвращении коллапса энергетического сектора страны.

Об этом пишет Bloomberg.

"Во вторник Uniper подтвердил, что находится на завершающих стадиях дискуссий с правительством по пакету, который будет включать увеличение капитала на 8 миллиардов евро. Берлин также выкупит акции основного акционера, финской Fortum Oyj", - пишет агентство.

Uniper, крупнейший немецкий покупатель российского газа, находится в эпицентре кризиса, вызванного шагами Москвы по сокращению энергетических потоков в ответ на санкции, связанные с войной.

"Правительство находилось под давлением, чтобы принять меры, поскольку крах компании мог повлиять на крупнейшую экономику Европы, а также поставить под угрозу поставки топлива.

Акции Uniper подскочили на 3%. Акции Fortum выросли на 9,5% до того, как торги были остановлены биржей", – добавляет Bloomberg.

Отмечается, что новое соглашение заменит план спасения с июля, согласно которому правительство получит 30% акций Uniper.

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Стремительный рост цен на газ и ограничение Россией поставок в Европу уже привели к серии финансовой помощи и спасательных займов. Но эти меры все меньше по сравнению с масштабами кризиса, и существовал риск краха системных поставщиков энергии без большей поддержки со стороны правительства.

Поскольку основной трубопровод из России в Германию перекрыт, Uniper вынужден искать альтернативные поставки со спотового рынка, чтобы обслуживать своих клиентов, среди которых производители и местные коммунальные службы. Рост цен приводит к тому, что компания получает убытки в 100 миллионов евро в день.

Правительство Германии также ведет переговоры о приобретении, по крайней мере, двух других компаний, что может стать скоординированным шагом.

Напомним:

Немецкий энергогигант Uniper подтвердил, что ведет переговоры с немецким правительством о возможности передачи ему контрольного пакета акций.

Экономическая правда