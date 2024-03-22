Немецкая футбольная сборная прекратит 70-летнее сотрудничество с Adidas – новым спонсором станет Nike

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Сборная Германии по футболу прекратит сотрудничество с Adidas, которое длилось с 1954 года. Новым техническим спонсором с начала 2027 года станет Nike.

Об этом говорится в заявлении Немецкого футбольного союза (DFB).

Отмечается, что действующее соглашение с Adidas завершится в декабре 2026 года. Контракт DFB с Nike рассчитан до 2034 года. Американский бренд будет экипировать все национальные сборные DFB и способствовать развитию немецкого футбола в целом. Финансовые условия не разглашаются.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Nike. Будущее партнерство позволит DFB продолжать выполнять ключевые задачи в следующем десятилетии с целью всестороннего развития футбола в Германии.

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Но также ясно одно: до декабря 2026 года мы будем полностью преданы совместному успеху с нашим давним партнером Adidas, которому немецкий футбол во многом обязан за более чем семь десятилетий", - заявил президент DFB Бернд Нойендорф.

"Компания Nike подала лучшее предложение, а также впечатлила своим видением, которое включает в себя четкую приверженность к продвижению любительского и массового спорта, а также устойчивому развитию женского футбола в Германии. Сроки проведения тендера были согласованы заранее со всеми соответствующими игроками рынка", - добавили в DFB.

В Adidas заявили, что 21 марта были проинформированы о решении DFB, пишет Reuters.

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"Мы имеем действующий контракт с DFB до конца 2026 года. DFB сообщила нам, что с 2027 года у союза будет новый поставщик", - говорится в заявлении Adidas.

Сотрудничество DFB с Adidas началось в 1954 году, когда основатель немецкого бренда спортивной одежды Адольф (Ади) Дасслер снарядил сборную ФРГ на чемпионате мира по футболу в Швейцарии специальными бутсами, в которых можно было менять длину шипов.

Немецкие команды носили экипировку Adidas на всех четырех победных чемпионатах мира, трех победных чемпионатах Европы, двух победных женских чемпионатах мира и при завоевании восьми титулов чемпионок Европы.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии. Немецкая сборная во время соревнований будет базироваться в штаб-квартире Adidas в Херцогенаурах.

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Экономическая правда