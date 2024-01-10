Международная организация труда прогнозирует рост безработицы в мире в этом году до 5,2%

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Международная организация труда (ILO) ожидает, что в этом году мировой уровень безработицы вырастет до 5,2%, главным образом - из-за роста безработицы в странах с развитой экономикой.

Об этом пишет Reuters.

В отчете организации "Мировая занятость и социальные перспективы на 2024 год" прогнозируется, что количество безработных вырастет на 2 миллиона, в результате чего глобальный уровень безработицы вырастет до 5,2% с 5,1% в 2023 году.

"Мы прогнозируем умеренное падение показателей на рынках труда, частично из-за того, что рост замедляется во всем мире", - сказал директор исследовательского департамента МОТ Ричард Саманс.

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В отчете говорится, что после короткого всплеска роста, когда страны приходили в себя от пандемии, совокупный рост производительности труда быстро вернулся к низким темпам, которые наблюдались в течение предыдущего десятилетия.

"В периоды медленного роста производительности реальный располагаемый доход и реальная заработная плата часто являются уязвимыми к внезапным ценовым шокам", - добавляет организация.

В то же время в докладе говорится о том, что в ближайшие два года ожидается незначительный рост занятости в странах с уровнем дохода выше среднего.

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"Ситуация особенно тревожная в странах с высоким уровнем дохода, где рост занятости станет отрицательным в 2024 году, а в 2025 году ожидаются лишь скромные улучшения", - говорится в документе.

В странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рост занятости останется устойчивым, прогнозирует МОТ.

Экономическая правда