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Правительство РФ засекретило данные о производстве бензина на фоне атак беспилотников на НПЗ

Среда, 29 мая 2024, 20:08 - Игорь Пилипив

Российское правительство по инициативе Министерства энергетики засекретило данные о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива в стране на фоне атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает издание "Важные истории", со ссылкой на источник в Росстате.

Отмечается, что в последней еженедельной справке с 20 по 26 мая "Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них" нет данных о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива. 

Издание утверждает, что данные последнего отчета о производстве нефтепродуктов засекречены по инициативе Минэнерго. 

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Кроме того, российское Минэнерго в комментарии РБК сообщило, что учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников.

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Напомним:

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Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" просит правительство РФ предоставить ей налоговые льготы для компенсации расходов из-за атак беспилотников на НПЗ в РФ.

НПЗ РФ топливо
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