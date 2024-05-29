Правительство РФ засекретило данные о производстве бензина на фоне атак беспилотников на НПЗ
Российское правительство по инициативе Министерства энергетики засекретило данные о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива в стране на фоне атак украинских беспилотников.
Об этом сообщает издание "Важные истории", со ссылкой на источник в Росстате.
Отмечается, что в последней еженедельной справке с 20 по 26 мая "Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них" нет данных о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива.
Издание утверждает, что данные последнего отчета о производстве нефтепродуктов засекречены по инициативе Минэнерго.
Кроме того, российское Минэнерго в комментарии РБК сообщило, что учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников.
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Напомним:
Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" просит правительство РФ предоставить ей налоговые льготы для компенсации расходов из-за атак беспилотников на НПЗ в РФ.