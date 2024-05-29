В "Энергоатоме" предостерегают о новых отключениях электроэнергии из-за ремонтных работ

В Украине могут возобновить ограничения электроэнергии, поскольку в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС.

Об этом сообщил и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на заседании энергокомитета Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас работают восемь энергоблоков работают и два дня нет ограничений, поскольку из ремонта вывели два энергоблока.

"Но через два дня у нас заходят очередные блоки в ремонт, и тогда, я думаю, "Укрэнерго" уже будет вводить ограничения", - сказал Котин.

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Он также добавил, что блоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут к работе через два месяца.

Напомним:

После планового ремонта энергетики 27 мая подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.

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