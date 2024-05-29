Экс-главу "Полтаватопливо" подозревают в нанесении 13 миллионов убытков 

29 мая 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия "Полтаватопливо", злоупотребление которого нанесло территориальной общине почти 13 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Досудебным расследованием установлено, что исполняющий обязанности директора ПОКВКП "Полтаватопливо", действуя без разрешения Полтавского областного совета и в нарушение устава предприятия, в июне 2020 года заключил с частным обществом договор о предоставлении возвратной финансовой помощи на сумму 1,9 млн грн сроком на один месяц.

Осознавая, что общество не может вернуть указанные средства, директор коммунального предприятия подписал "Мировое соглашение", согласно условиям которого ПОКВКП "Полтаватопливо" обязуется в срок до 01.10.2020 погасить свою задолженность или передать в собственность частного общества недвижимое имущество соответствующей стоимости, которое находится в управлении "Полтаватопливо".

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В дальнейшем исполняющий обязанности директора коммунального предприятия единолично, без согласия собственника, осуществил отчуждение коммунального имущества в пользу частного общества.

В частности, в частную собственность было передано 6 производственных домов с хозяйственными зданиями и сооружениями, расположенных в г. Полтава, г. Кременчуг, г. Лубны, а также в трех поселках в Козельщинском, Машевском и Решетиловском районах, общей площадью почти 75 тыс. кв.м. и стоимостью 1 794 874 грн.

Однако выводами комплексной судебной оценочно-строительной и экономической экспертиз установлено, что рыночная стоимость этого имущества достигает 14,5 млн грн.

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Действия исполняющего обязанности директора ПОКВКП "Полтаватопливо", который злоупотребляя служебным положением, незаконно отчуждал коммунальное имущество и нанес миллионный ущерб территориальной общине, квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Экономическая правда