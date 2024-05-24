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Судитимуть підозрюваних у розкраданні 27 мільйонів на будівництві дитсадка на Київщині 

П'ятниця, 24 травня 2024, 17:40 - Віктор Волокіта

23 травня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно 5 осіб, серед яких колишні посадовці органів місцевого самоврядування та керівники приватного товариства.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

За даним САП, колишні посадовці та керівники фірм обвинувачуються у розкраданні понад 27 млн грн при будівництві дошкільного закладу освіти у передмісті Києва.

Засідання призначено на 05.06.2024.

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У САП нагадали, що за даними слідства, протягом грудня 2017 року – березня 2018 року посадовці забезпечили перемогу в тендері на будівництво заздалегідь визначеному переможцю. 

Попри те, що підрядник не виконав частину робіт та придбав матеріали за завищеними цінами, йому заплатили. Крім того, посадовці уклали з іншим підрядником договори на проєктні роботи, які вже були виконані за попередньою угодою. 

"Зрештою дитячий садок так і не збудували, а учасники злочину упродовж 2018 – 2020 років заволоділи понад 27,3 млн грн коштів з бюджету", - повідомили в САП. 

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Економічна правда

прокуратура
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