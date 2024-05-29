В Фонде госимущества презентовали проект "Земельный банк": какие он предоставляет возможности

В Фонде государственного имущества Украины презентовали "Земельный банк". Это новый проект Фонда, призванный внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, проект открывает для аграриев возможность получить доступ к сотням тысяч гектаров государственных земель на прозрачных и конкурентных началах через онлайн-аукционы на электронной площадке "Прозорро.Продажи".

"Стартовая стоимость аренды составит 12% от нормативно-денежной оценки земли, а договоры аренды будут заключаться на 14 лет для однолетних насаждений и на 25 лет для многолетних", - отметили в пресс-службе.

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"Аграрный сектор - одно из важнейших направлений развития украинской экономики, которое понесло значительный ущерб в результате российской агрессии. Проект "Земельный банк" призван максимально эффективно использовать те земельные ресурсы, которые есть в распоряжении государства, и поддержать агропроизводителей, особенно тех, кто потерял свои земли из-за войны", - отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Игорь Тимошенко

Напомним:

В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.

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