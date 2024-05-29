Укргаздобыча увеличила добычу газа на 10%: В Нафтогазе назвали причины



За 5 месяцев 2024-го Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно данным АО "Укртрансгаз" - оператора ПХГ Украины, являющегося частью Группы Нафтогаз, в этом году Нафтогаз накапливает топливо в своих ПХГ быстрее, чем в прошлом году - сейчас темпы закачки на 0,33 млрд куб.м превышают показатели аналогичного периода 2023 года.

"Хорошая динамика закачки стала возможной из-за высокой температуры воздуха в апреле и увеличения объемов газодобычи. За пять месяцев 2024-го Укргаздобыча увеличила добычу голубого топлива на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это действительно хороший показатель, и мы продолжим делать максимум, чтобы сохранить эту тенденцию и выйти на увеличение добычи по итогам года", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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Он также добавил, что этот результат возможен благодаря внедрению современных технологий, которые позволяют точнее и правильнее определить место для обустройства скважин, ускорить процесс бурения и уменьшить аварийность.

Напомним:

В прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин, а уже в этом году было запущено еще 7 газовых скважин.

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Экономическая правда