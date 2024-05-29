Брак онлайн: в "Дії" запустили бета-тест услуги

В "Дії" запустили бета-тест новой услуги, по которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не надо будет никуда ходить - хватит Дії. Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных.

Система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не ранее чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію, а физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении Укрпочты", - пояснил министр.

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По его словам, к бета-тесту могут присоединиться пары, которые соответствуют следующим критериям:

совершеннолетние граждане Украины

имеют идентификационный код

ID-карту или биометрический загранпаспорт в Действии

неженатые или официально разведены.

"Такой услуги онлайн-брака нет нигде в мире", - заявил Федоров.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.

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Напомним:

Сообщалось, что в приложении "Дія" планируют вскоре запустить услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн через видеосвязь.

Экономическая правда