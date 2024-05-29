Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
Среда, 29 мая 2024, 12:54 -
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реставрацию моста Метро. Ожидаемая стоимость заказа - 2 009 825 454 гривен.
Об этом говорится в тендере на сайте Prozorro.
Согласно информации, исполнитель должен завершить работы до 31 декабря 2026 года.
Описание работ - реставрация с приспособлением автопроездов моста Метро через р. Днепр (противоаварийные работы).
Реклама:
Читайте также: Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро - как двери. Тринадцать лет они открывались, а в один день бац - и ручка отпала
Напомним:
После завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.
Реклама:
Реклама: