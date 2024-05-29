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Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда

Среда, 29 мая 2024, 12:54 - Артур Крыжный
Мост Метро
Мост Метро
Big Kyiv

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реставрацию моста Метро. Ожидаемая стоимость заказа - 2 009 825 454 гривен.

Об этом говорится в тендере на сайте Prozorro.

Согласно информации, исполнитель должен завершить работы до 31 декабря 2026 года.

Описание работ - реставрация с приспособлением автопроездов моста Метро через р. Днепр (противоаварийные работы).

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Напомним:

После завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.

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Экономическая правда
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