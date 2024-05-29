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Укр / Рус

В Ровенской области обесточивались потребители из-за атаки БПЛА

Среда, 29 мая 2024, 12:43

Ночью 29 мая в Ровенской области российским БПЛА был атакован энергообъект, обесточивались потребители.

Об этом сообщает "Укрэнерго". 

Как говорится в сообщении, через 2 часа энергопитание было восстановлено.

Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 28 мая, с 16:00 до 16:52, ограничивалась работа объектов ВИЭ.

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"Вчера, 28 мая, на запрос оператора энергосистемы Польши, Украина с 13:00 до 15:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны", - рассказали в "Укрэнерго". 

Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что на среду, 29 мая, отключения электроэнергии не ожидаются.

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Экономическая правда 

энергетика Укрэнерго Украина
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