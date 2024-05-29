Укрзализныця и АТБ: рейтинг крупнейших работодателей в регионах Украины 

Опендатабот создал рейтинг крупнейших работодателей Украины, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно должны подавать в Госстат.

Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной, в то же время есть и те, кто увеличили количество сотрудников почти вдвое", - говорится в сообщении.

В столице крупнейшим работодателем стала Укрзализныця, которая имела в 2023 году более 187 тысяч работников. Даже несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения компания сократила количество своих работников почти на 11%, в Укрзализныце все еще трудоустроено наибольшее количество украинцев.

Реклама:

"Уменьшение количества сотрудников связано с несколькими факторами. Среди них временная оккупация территорий, где деятельность компании пока приостановлена, вынужденная миграция и мобилизация сотрудников. Около 10,2 тысяч железнодорожников сейчас находятся в рядах ВСУ", - комментирует HR-директор Укрзализныци Елена Гавура.

На Днепропетровщине крупнейшим работодателем стал АТБ-МАРКЕТ - 44 094 сотрудника.

Из-за оккупации территорий, на которых работали магазины, миграции населения, оптимизации процессов в компании и других факторов АТБ сократила количество работников на 4,7 тысячи или на 10% с начала 2022 года. Несмотря на это АТБ остается одним из крупнейших работодателей не только Днепропетровщины, но и Украины в целом.

Реклама:

Сеть супермаркетов Фора стала лидером на Киевщине: сейчас в компании работает 8,8 тысяч сотрудников.

В Винницкой области топовой компанией по количеству сотрудников стала "ВИННИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" - 6,3 тысячи работников.

Компания "ШУ „ПОКРОВСКОЕ" стала лидером в Донецкой области.

На Волыни лидером стал ООО "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" с 5,6 тысячами сотрудников.

В Запорожской области крупнейшим работодателем стало АО "МОТОР СИЧ" с 14,5 тысячами работников.

На Полтавщине лидирует ООО "ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА" (сеть магазинов Аврора). Компания имеет почти 12 тысяч сотрудников.

ООО "ОККО-ДРАЙВ" является крупнейшим работодателем на Львовщине. В компании работают 6,4 тысячи сотрудников.

Крупнейшим работодателем на Тернопольщине стал завод кабельных сетей ООО "СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАИНА". Компания имеет 4 тысячи рабочих.

Аграрная компания "НИБУЛОН" стала лидером в Николаевской области - 3,7 тысячи работников в прошлом году.

На Житомирщине лидирует ЧП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (Сеть АЗК UPG) - 3,3 тысячи персонала.

Завод "ФЛЕКСТРОНИКС ООО" стал крупнейшим по количеству рабочих на Закарпатье. Там работает чуть более 3 тысяч работников.

Компании, которые обеспечивают электроэнергией население и промышленность, также стали крупнейшими работодателями в ряде областей Украины: в Черкасской (ПАО "Черкассыоблэнерго"), Сумской (АО "Сумыоблэнерго"), Ивано-Франковской (АО "Прикарпатьеоблэнерго"), Хмельницкой (АО "Хмельницкоблэнерго"), Черниговской (АО "Черниговоблэнерго"), Кировоградской (ЧАО "Кировоградоблэнерго"), Харьковской (АО "Харьковоблэнерго"), Херсонской (АО "Херсоноблэнерго") и Одесской (АО "ДТЭК Одесские электросети") областях.

Наименьшее количество сотрудников среди других регионов, однако наибольшее в своей области имеют: ЧАО "РИВНЕАЗОТ" в Ровенской области - 1,8 тысяч работников и ООО "РОМА" в Черновицкой - 959 сотрудников.

Напомним:

В 2024 году более 43 тысяч ФЛП в Украине зарегистрировали женщины. Это более половины от общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал этого года.

Чаще всего женщины открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг. Мужчины же чаще выбирают компьютерное программирование и оптовую торговлю.

Экономическая правда