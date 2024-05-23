В РФ збираються підвищити податок на прибуток, що може залучити додаткові $14,2 млрд

У РФ натякнули на можливість підвищення податку на прибуток з 20% до 25%, що за словами російського Мінфіну може залучити додаткові 14,2 млрд доларів до бюджету агресора.

Про це повідомляє Reuters.

Очільник РФ Володимир Путін запропонував підвищити податки для компаній і заможних громадян, що викликало реакцію в російському Мінфіні.

У Міністерстві фінансів РФ розглядають можливість запровадження підвищеного податку на прибуток, але при цьому скасувати "курсові" експортні мита. Росія запровадила експортні мита, прив'язані до курсу рубля до долара, з 1 жовтня 2023 року до кінця 2024 року на широкий спектр товарів, тоді як одноразовий податок на прибуток у 2023 році приніс скарбниці 3,53 млрд дол.

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Очільник російського Мінфіну Антон Силуанов натякнув на підвищення ставки корпоративного податку до 25%, як у Китаї та Ірані. За оцінками головного економіста російського державного банку розвитку "ВЭБ" Андрія Клепача, таке підвищення податку на 5% принесло б додатково 1,9 трильйона рублів до скарбниці.

Економічна правда