Российский суд частично удовлетворил иск об изъятии €239 млн у Deutsche Bank

Getty Images

Российский суд частично удовлетворил иск российской компании "РусХимальянс", которая требовала изъять у немецкого Deutsche Bank более 238 миллионов евро за якобы невыполнение соглашения о банковских гарантиях при строительстве завода в Усть-Луге.

Об этом говорится на сайте российского суда.

Ранее в мае, суд Санкт-Петербурга наложил арест на активы Deutsche Bank на сумму 238,6 млн евро, включая имущество и средства на его счетах в России.

"РусХимальянс", принадлежащий "Газмпрому", является оператором газоперерабатывающего завода и производства сжиженного природного газа в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. В июле 2021 года он подписал контракт с немецким Linde на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса. Через год Linde приостановила работы из-за санкций ЕС.

Реклама:

Deutsche Bank был одним из банков-гарантов проекта. Однако, когда "РусхимАльянс" обратился за гарантиями, немецкий банк отказал, поскольку платеж российской компании может нарушить европейские санкции.

Шаги российского суда по замораживанию активов двух немецких и итальянского банков связывают с ответом на призывы Европейского центрального банка ускорить выход европейских банков из РФ, - сообщают в Financial Times.

Во вторник 28 мая на сайте российского суда появилось сообщение о частичном удовлетворении иска "РУсХимальянса" об изъятии 238,6 млн евро у Deutsche Bank, однако о деталях не сообщается.

Реклама:

Как сообщает Reuters, Deutsche Bank сообщил, что решение суда не является ни окончательным, ни подлежащим исполнению по состоянию на вторник 28 мая.

"Как только мы получим полное решение суда, мы проанализируем его и примем решение о дальнейших шагах", - говорится в сообщении.

Напомним:

Суд Санкт-Петербурга арестовал более 700 млн евро активов, принадлежащих трем западным банкам - UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, что является одним из крупнейших шагов РФ против западных финучреждений с начала вторжения.

Экономическая правда