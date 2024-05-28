"Схемы" нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на $25 миллионов

Экс-заместитель главы Гостаможслужбы Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 млн долларов.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на данные транзакций из официального реестра Дубая, доступ к которым журналисты получили в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked.

Отмечается, что часть этого имущества владельцы сдавали в аренду, часть - уже продали.

Расследователи "Схем" обратили внимание, что в доступных имущественных декларациях Черкасского нет сведений об этих инвестициях или доходе от продажи или аренды.

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"Согласно данным из Дубайской утечки, Черкасский вместе с Виталием Киро инвестировал в 2010 году в два апартамента в Pentominium tower А (сейчас комплекс имеет другое название Six Senses Residences) площадью по 649 квадратных метров каждый. Общая сумма транзакций - более 10 миллионов долларов.

Годом ранее, в 2009-м, совместно с Киро Черкасский купил офисное помещение в Dubai Pearl, общая стоимость которого 14 миллионов долларов. У Черкасского доля - площадью 861 квадратный метр", - говорится в материале.

При этом оба жилых комплекса по состоянию на сейчас недостроенные. В доступных имущественных декларациях Черкасского нет упоминаний об этих инвестициях, подчеркнули журналисты.

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"Ранее Черкасский указывал в декларациях другие объекты недвижимости в ОАЭ. С помощью Дубайской утечки "Схемы" выяснили, что это две квартиры в жилом комплексе Bahar 6. Одна из которых - также совместная покупка с Виталием Киро.

Согласно данным из земельного реестра Дубая, Черкасский купил квартиру в этом ЖК в 2008 году - после увольнения с должности первого заместителя Председателя государственной таможенной службы Украины. Согласно указанным транзакциям, совладельцы внесли по 162 тысячи долларов каждый. Указывая эту недвижимость в декларации, Черкасский внес ее с ошибкой в фамилии - Коро вместо Киро", - добавляют расследователи.

"Схемы" предполагают, что это не случайно, потому что Виталий Киро - фигурант журналистских расследований - он известен, в частности, тем, что имел интерес в сигаретном бизнесе, который работал с нарушением законодательства.

Так, жена Киро Ольга опосредованно владела долей в "Юнайтед Табако" - табачной фабрике в Желтых водах на Днепропетровщине, которая выпускала сигареты с поддельными акцизными марками.

Журналисты выяснили, что свою долю в апартаментах в Bahar 6 Черкасский продал Киро в 2023-м году. Другие апартаменты в том же ЖК Руслан Черкасский продал в начале 2021-го года. Общая сумма транзакций - 224 тысячи долларов.

Подчеркивается, что обе квартиры приносили доход от аренды: всего 75,6 тысяч долларов с общей с Киро квартиры и 123 тысяч долларов с другой.

"Схемам" не удалось получить комментарий Черкасского относительно дубайского имущества.

"Схемы" напоминают, что Руслан Черкасский начал работать инспектором еще в начале 90-х и занимал различные должности на таможне при всех президентах Украины.

В марте 2023 года Кабмин уволил Черкасского с должности заместителя председателя Гостаможслужбы на фоне сообщений о том, что правоохранители разоблачили более 10 высокопоставленных чиновников, причастных к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна

Перед этим "Слово и дело" выяснило, что НАБУ и САП расследуют вероятную легализацию средств, полученных Черкасским. К этому якобы причастна его сожительница Мария Трифонова, владелица косметологических клиник в Украине, Литве и Латвии.

"Также детективы расследуют вероятное обогащение Черкасского. По мнению следствия, экс-заместитель председателя Гостаможни в период времени с начала 2020 года до конца июня 2022 года приобрел активы в виде денежных средств, транспортных средств, объектов недвижимого имущества и другого имущества, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", - говорится в материале.

"Схемы" отдельно исследовали, что у Марии Трифоновой улучшилось материальное положение в 2017 году - когда таможенник Черкасский начал указывать ее в своих декларациях как сожительницу - гражданскую жену. В ответ на просьбу о комментарии Трифонова сказала, что будет отвечать на вопрос исключительно об "эстетической медицине".

Экономическая правда