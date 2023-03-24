Правительство уволило скандального заместителя руководителя Гостаможни Черкасского

Кабинет министров на заседании 24 марта уволил Руслана Черкасского с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Уволен: Черкасский Руслан Анатольевич с должности заместителя Главы Государственной таможенной службы Украины", - написал Мельничук.

Как отметил нардеп, первый заместитель председателя финаносового комитета ВР Ярослав Железняк, Черкасский - "один из символов коррупции на таможне".

По словам Железняка, Черкасский "после слов президента, премьера, главы коалиции и комитета... только на больничном два месяца скрывался".

коллаж: Telegram Железняка

"Конечно, до очистки таможни еще очень далеко, но это тот случай, когда система потеряла одного из своих "мощных" людей. Хочется верить, что сигнал всем остальным подобным хотя бы как-то понятен", - добавил нардеп.

Напомним:

1 февраля Кабмин уволил руководящий состав Таможни.

Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы (ГТС) на Вячеслава Демченко.

Таким образом правительство фактически уволило его с должности и.о. главы таможенной службы, до назначения на которую Демченко руководил Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС.

Кроме того, решением правительства с должности первого заместителя главы ГТС уволен Александр Шуцкий.

Кабмин также отстранил от исполнения полномочий и возбудил дисциплинарное производство в отношении заместителя главы Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

Экономическая правда