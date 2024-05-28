Латвия выделяет 20 миллионов на беспилотники для Украины

Латвия в течение 2024 года выделит 20 млн евро в рамках Коалиции дронов для поддержки Украины, половина этих средств будет направлена на закупку беспилотников у латвийских компаний.

Об этом сообщает LSM.lv.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены как на закупку беспилотников, так и создание соответственно инфраструктуры. в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро.

По словам министра обороны Латвии Андрис Спруд сообщил, что правительство планирует потратить не менее 10 млн евро на закупку для Украины дронов именно у латвийских компаний.

Реклама:

Кроме того, Минобороны Латвии инвестирует около 20 млн евро в развитие собственных мощностей беспилотников для обеспечения собственной армии.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", - сказал Спруд.

Он также добавил, что сейчас испытания беспилотников прошли 7 компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне.

Реклама:

"Наши амбиции - до 1000 беспилотников, которые также могут быть направлены на поддержку Украины", - сказал министр.

Напомним:

Канада в рамках Коалиции дронов летом этого года начнет передачу Украине 450 многоцелевых беспилотных авиационных комплексов (БпАК) SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов.