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Литва виділить 3 мільйони євро виробництво FPV-дронів для України

Понеділок, 15 квітня 2024, 17:42 - Ігор Пилипів
 
getty images

Канада в рамках Коаліції дронів влітку цього року розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони. 

Зазначається, що на позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів Литва заявила про виділення 3 млн євро на виробництво FPV-дронів, також Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.

Крім того, Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

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"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – сказала під час засідання групи Коаліції дронів заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Додається, що Німеччина також передасть Україні розвідувальні дрони Vector 211. 

Нагадаємо:

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Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати у купівлю дронів, які виробляє Україна.

Литва Міноборони Канада ВПК
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