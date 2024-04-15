Литва виділить 3 мільйони євро виробництво FPV-дронів для України
Канада в рамках Коаліції дронів влітку цього року розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.
Зазначається, що на позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів Литва заявила про виділення 3 млн євро на виробництво FPV-дронів, також Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.
Крім того, Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною.
"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – сказала під час засідання групи Коаліції дронів заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Додається, що Німеччина також передасть Україні розвідувальні дрони Vector 211.
Нагадаємо:
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати у купівлю дронів, які виробляє Україна.