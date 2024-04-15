Литва виділить 3 мільйони євро виробництво FPV-дронів для України

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Канада в рамках Коаліції дронів влітку цього року розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

Зазначається, що на позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів Литва заявила про виділення 3 млн євро на виробництво FPV-дронів, також Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.

Крім того, Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

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"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – сказала під час засідання групи Коаліції дронів заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Додається, що Німеччина також передасть Україні розвідувальні дрони Vector 211.

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Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати у купівлю дронів, які виробляє Україна.