Amazon планирует инвестировать "миллиарды евро" в дата-центры в Италии

Amazon Web Service (AWS), подразделение Amazon, которое занимается облачными сервисами, ведет переговоры с властями Италии по инвестированию "миллиардов евро" в расширение инфраструктуры в стране.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника.

По словам источников, сейчас продолжаются переговоры между сторонами относительно размера и места инвестирования, а один из собеседников заявил, что Amazon Web Service (AWS) рассматривает возможность расширения своей текущей площадки в Милане или строительства новой.

И AWS, и представитель департамента цифрового перехода правительства Италии отказались от комментариев.

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AWS запустил свой первый дата-центр в Италии в 2020 году в рамках плана инвестировать 2 миллиарда евро к 2029 году.

Среди его клиентов в стране - производитель автомобилей класса люкс Ferrari и страховщик Assicurazioni Generali.

Недавно AWS объявила об инвестициях в размере 15,7 миллиардов евро в центры обработки данных на северо-востоке Испании в регионе Арагон.

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По словам одного из источников, инвестиции AWS в Италии будут исчисляться миллиардами, но они могут не достичь масштабов планов по Испании. В Германии AWS планирует инвестировать 7,8 миллиарда евро до 2040 года.

Напомним:

Amazon.com Inc. намерена инвестировать 15,7 млрд евро в расширение облачной инфраструктуры в Испании.

Экономическая правда