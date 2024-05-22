Amazon намерен инвестировать 15 миллиардов евро в расширение дата-центров в Испании

Amazon.com Inc. намерен инвестировать 15,7 млрд евро в расширение облачной инфраструктуры в Испании.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, планирует развивать дата-центры в испанском Арагоне при поддержке властей региона.

В целом вклад инвестиций AWS в ВВП Испании до 2033 года включительно составит 21,6 млрд евро, ожидают в Amazon. Предполагается, что расширение облачной инфраструктуры приведет к созданию около 17,5 тыс. рабочих мест.

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Новые инвестиции значительно расширяют план, анонсированный компанией в 2021 году. Тогда AWS объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро в испанские дата-центры.

Акции Amazon.com теряют в цене 0,1% в начале торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 20,5%.

Напомним:

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Компания Amazon заявила об инвестициях в размере 1,3 млрд долл в экономику Франции. Речь идет о развитии генеративного ИИ, а также инвестициях в инфраструктуру.