Amazon намерен инвестировать 15 миллиардов евро в расширение дата-центров в Испании
Amazon.com Inc. намерен инвестировать 15,7 млрд евро в расширение облачной инфраструктуры в Испании.
Об этом говорится в сообщении компании, пишет "Интерфакс-Украина".
Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, планирует развивать дата-центры в испанском Арагоне при поддержке властей региона.
В целом вклад инвестиций AWS в ВВП Испании до 2033 года включительно составит 21,6 млрд евро, ожидают в Amazon. Предполагается, что расширение облачной инфраструктуры приведет к созданию около 17,5 тыс. рабочих мест.
Новые инвестиции значительно расширяют план, анонсированный компанией в 2021 году. Тогда AWS объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро в испанские дата-центры.
Акции Amazon.com теряют в цене 0,1% в начале торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 20,5%.
Напомним:
Компания Amazon заявила об инвестициях в размере 1,3 млрд долл в экономику Франции. Речь идет о развитии генеративного ИИ, а также инвестициях в инфраструктуру.