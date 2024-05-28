Одесского депутата подозревают в мошенничестве с недвижимостью на 10 миллионов 

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Одесского городского совета и трем участникам организованной группы по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения коммунальным имуществом и его легализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, депутат, который был членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости, которые прямо или косвенно были собственностью территориальных общин.

К своему плану он привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.

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Сообщники подыскивали коммунальные помещения первого и второго этажей в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации и предприятия, а затем выкупали на неконкурентной основе.

"После этого увеличивали площадь уже выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов и на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подставных лиц", - говорится в сообщении.

Часть незаконно полученных в собственность нежилых помещений переоборудовали в жилые квартиры и реализовали добросовестным приобретателям.

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Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы, причинив территориальные общине более 10 млн грн убытков.

В прокуратуре сообщили, что соорганизатору и двум исполнителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В отношении депутата-организатора решается вопрос об объявлении в розыск и предоставлении судом разрешения на задержание с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Экономическая правда