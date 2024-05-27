У Кривому Розі розікрали мільйон на ремонті укриттів 

Прокуратури повідомила про підозру начальницю відділу освіти виконкому однієї із районних рад у м. Кривий Ріг та п’яти її співучасникам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи.

За даними слідства, службовиця розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на поточний ремонт укриттів у закладах освіти м. Кривого Рогу.

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До злочинної схеми вона залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.

Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів було перераховано кошти на користь підконтрольних підрядних підприємств.

"У подальшому кошти були розподілені між учасниками організованої групи.

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Своїми протиправними діями підозрювані призвели до суттєвих збитків територіальній громаді – понад 1 млн грн.", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено грошові кошти, документацію, що підтверджує злочинну діяльність, та автомобілі.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо:

Підприємцю не вдалося приватизувати готель "Феофанія" вартістю 454 мільйона.

Економічна правда