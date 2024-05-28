В Минэкономики сообщили, что Украине удалось развенчать ряд претензий ЕС

Одна из главных задач, которые стоят перед действующим правительством, - пройти скрининг украинского законодательства, который позволит продемонстрировать отличительные и общие черты украинского агросектора, а также доказать его конкурентоспособность.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции Grain Storege Forum, передает "Интерфакс-Украина".

"Скрыниг - это оценка законодательства. Что это даст? Покажет отсутствие различия в цифрах и не более. Это никак не покажет саму экономику производства. Нам нужно показать (свои сильные и слабые стороны - ИФ-У) и найти формат этого диалога", - сказал он.

Качка рассказал, что уже проведены переговоры с правительствами Литвы, Румынии и Польши, которые выразили заинтересованность и желание разобраться в предубеждениях, существующих в отношении украинского агросектора.

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"Это достаточно сложная история - показать правильно все общие черты, отличительные черты, в чем действительно кроется наша конкурентоспособность. И сделать это так, чтобы все требования к нам были объективными. Если мы этого не сделаем, то, очевидно, со стороны европейского фермерского сообщества будет очень много требований по ограничению максимального количества земель, их обработки или внедрения каких-то экологических стандартов", - пояснил замминистра.

Торгпред отметил, что Украине уже удалось развенчать ряд претензий, среди которых использование средств защиты растений, которые запрещены в Европейском Союзе. Проясняя это обвинение, правительство выяснило, что запрет на ряд действующих веществ в пестицидах ввели в ЕС в 2022-2023 гг. Украина из-за войны, ведущейся на ее территории, не успела имплементировать эти положения и ввести запреты. Кроме того, для таких действий необходим переходный период, что является стандартной практикой, подчеркнул Качка.

Впоследствии к украинскому агросектору начали возникать вопросы по управлению водными ресурсами, очистке воды.

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"Это те вещи, на которые мы с вами еще, возможно, с точки зрения аграрного производства не до конца обращаем внимание или обращаем внимание с точки зрения доступа к водному ресурсу, ирригации, мелиорации. Таких вещей будет очень много. Всем нам предстоит активно поработать над тем, чтобы объективно оценить внутреннюю сторону нашего производства и показать (европейскому сообществу - ИФ-У) различия", - пояснил замминистра.

В качестве примера он привел принципы работы элеваторного бизнеса как структуры рынка, которая в Украине и соседней Польше разительно отличаются.

"Все это, поверьте, terra incognita для людей, которые живут в соседних государствах. То, что мы с вами чувствуем на уровне интуиции, для европейских фермеров это нечто, чего они не знают", - резюмировал торгпред Украины и призвал аграриев ответственно отнестись к будущей имплементации европейского законодательства.

Напомним:

В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.

Экономическая правда