Минагрополитики разрабатывает механизм прогнозирования максимальной урожайности
Минагрополитики работает над установлением минимальных экспортных цен на агропродукцию, в первую очередь, на зерновые.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время выступления на Украинской зерновой конференции.
Кроме того, по его словам, разрабатывается система прослеживаемости продукции и прогнозируемости урожая.
"В Минагрополитики разрабатывают механизм, который бы позволил эффективно прогнозировать максимальную урожайность различных культур. Кроме того, приняты изменения в законодательство по применению режима экспортного обеспечения на период действия военного, чрезвычайного положений, которым устанавливаются минимальные цены на экспорт.
При этом необходимо определить такой уровень цен, который будет соответствовать рыночным, но не будет останавливать экспорт", - отметил Тарас Высоцкий.
Он также добавил, что сейчас государство особенно уделяет внимание помощи фермерам, которые находятся на территориях военного риска. То есть на деоккупированных территориях, территориях возможных/активных боевых действий, в прифронтовой зоне.
Для сельхозпроизводителей в этом году действует ряд государственных программ поддержки:
- "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке - до 150 млн грн;
- гранты на развитие садов и теплицы - до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно;
- компенсация до 50% стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем;
- компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники - до 25%;
- малые аграрии, которые обрабатывают до 120 га на деоккупированных территориях, смогут получить 8 тысяч гривен безвозвратной помощи на один гектар, на контролируемой территории - 4 тысячи гривен.
Напомним:
В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.
Экономическая правда