Минагрополитики разрабатывает механизм прогнозирования максимальной урожайности  

Минагрополитики работает над установлением минимальных экспортных цен на агропродукцию, в первую очередь, на зерновые.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время выступления на Украинской зерновой конференции.

Кроме того, по его словам, разрабатывается система прослеживаемости продукции и прогнозируемости урожая.

"В Минагрополитики разрабатывают механизм, который бы позволил эффективно прогнозировать максимальную урожайность различных культур. Кроме того, приняты изменения в законодательство по применению режима экспортного обеспечения на период действия военного, чрезвычайного положений, которым устанавливаются минимальные цены на экспорт.

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При этом необходимо определить такой уровень цен, который будет соответствовать рыночным, но не будет останавливать экспорт", - отметил Тарас Высоцкий.

Он также добавил, что сейчас государство особенно уделяет внимание помощи фермерам, которые находятся на территориях военного риска. То есть на деоккупированных территориях, территориях возможных/активных боевых действий, в прифронтовой зоне.

Для сельхозпроизводителей в этом году действует ряд государственных программ поддержки:

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"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке - до 150 млн грн;

гранты на развитие садов и теплицы - до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно;

компенсация до 50% стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем;

компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники - до 25%;

малые аграрии, которые обрабатывают до 120 га на деоккупированных территориях, смогут получить 8 тысяч гривен безвозвратной помощи на один гектар, на контролируемой территории - 4 тысячи гривен.

Напомним:

В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.

Экономическая правда