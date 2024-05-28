Аналитики спрогнозировали, какой будет дефицит электроэнергии летом

Если не будет новых повреждений, а температуры будут умеренными, летом дефицит мощности в пиковые часы в Украине будет достигать не выше 1,3 ГВт.

Такую оценку привела генеральный менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко, сообщает "Укринформ".

"Если лето будет не очень жарким, то дефицит в пиковые часы может не превышать 1,3 ГВт. В часы минимальных нагрузок или пика генерации из ВИЭ дефицит может отсутствовать", - сказала Лапенко.

По ее словам, при базовом сценарии количество дефицитных часов в летний сезон не будет превышать 21%.

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Второй сценарий - это увеличение спроса на электричество вследствие повышения среднесуточных температур при отсутствии новых повреждений. По оценке DiXi Group, тогда дефицит в пиковые часы потребления может превышать 2,5 ГВт, количество дефицитных часов составит 28%.

В третьем сценарии эксперты DiXi Group учли возможность повторных атак на энергосистему при сохранении умеренного температурного режима. В таком случае дефицит в пиковые часы потребления составит около 2,8 ГВт, количество дефицитных часов составит 35%.

Напомним:

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В жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими.