В спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими - "Укренерго"
Понеділок, 27 травня 2024, 18:51 -
В спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
У компанії розповіли, що сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.
"А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори", - зазначили в "Укренерго".
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Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.
Економічна правда
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