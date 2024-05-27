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В спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими - "Укренерго"

Понеділок, 27 травня 2024, 18:51 - Віктор Волокіта

В спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго". 

У компанії розповіли, що сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. 

"А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори", - зазначили в "Укренерго". 

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Нагадаємо:

Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

Економічна правда

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електроенергія Укренерго
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