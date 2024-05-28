Польша построит укрепления на границе с Россией и Беларусью за 2,5 миллиарда долларов

Варшава до 2028 года построит на границе с Россией и Беларусью укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.

Об этом в понедельник сообщило руководство Министерства национальной обороны Польши и ВС страны, передает Укринформ со ссылкой на Wnp.pl.

"Мы должны защитить около 700 километров границы, в том числе 400 километров с Беларусью... Мы хотим, чтобы этот проект был реализован немедленно, он начнется еще в этом году", - заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

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Он добавил, что Польша хочет завершить до 2028 года проект, стоимость которого составляет 10 миллиардов злотых (более 2,5 млрд долл.).

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что это самая большая оборонная программа такого типа с 1945 года. Он выразил надежду, что программу поддержит весь польский политикум, различные институты, локальное сообщество и жители приграничных регионов.

Польский чиновник отметил, что к реализации программы, кроме Минобороны, будет задействовано МВД, а также Министерство государственных активов, Министерство климата и окружающей среды, Министерство инфраструктуры, Министерство развития, а также другие организации и органы местного самоуправления. Ведущую роль в межправительственной группе по реализации программы будет играть Минобороны. Зато Министерство внутренних дел и администрации будет отвечать за защиту населения и вопросы, непосредственно связанные с безопасностью границы.

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Министерство госактивов будет отвечать за координацию работы ОПК, задействованного в реализации программы, а Министерство инфраструктуры и окружающей среды будет заниматься вопросами экологических разрешений. Между тем Министерство инфраструктуры будет отвечать за вопросы дорог и другой транспортной инфраструктуры в регионе, где будут проходить работы.

Программа будет финансироваться из польского бюджета и в значительной степени - из европейских средств.

Напомним:

Финляндия, Норвегия, Польша и страны Балтии планируют разработать "стену из дронов", которая поможет защитить их границы с Россией после ряда провокаций, начиная от принудительной миграции и заканчивая попытками изменить границы.

Экономическая правда