В жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими - "Укрэнерго"
Понедельник, 27 мая 2024, 18:51 -
В жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
В компании рассказали, что сильная жара негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас.
"А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы", - отметили в "Укрэнерго".
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Напомним:
После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.
Экономическая правда
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