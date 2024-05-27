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В жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими - "Укрэнерго"

Понедельник, 27 мая 2024, 18:51 - Виктор Волокита

В жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". 

В компании рассказали, что сильная жара негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. 

"А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы", - отметили в "Укрэнерго". 

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Напомним:

После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.

Экономическая правда

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электроэнергия Укрэнерго
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