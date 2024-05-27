Brave1 ищет технологии для повышения точности ударов Сил обороны - Федоров

Кластер Brave1 ищет решение, которое повысит точность операций Сил обороны.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Нужна технологическая разработка, которая позволит Силам обороны проводить операции против врага с повышенной точностью, эффективностью и минимальными потерями", - написал министр.

По его словам, именно поэтому запускается хакатон Precision. Основные направления:

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- Объединение датчиков и анализ данных в реальном времени

- Умные боеприпасы, которые могут корректировать свою траекторию в полете

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- Сетецентрические средства ведения войны

"Участие могут принять украинские и зарубежные разработчики, инженеры, военные, эксперты, ученые, студенты, стартапы и все, кто готов присоединиться к борьбе. Хакатон пройдет в три этапа и предусматривает, в частности, тестирование на полигоне", - написал Федоров.

Напомним:

Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 2 миллионов гривен.