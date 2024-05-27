В Минветеранов создадут базу для поиска работодателями специалистов

В Министерстве по делам ветеранов допускают создание в будущем базы ветеранов, где работодатели смогут найти специалистов на ту или иную должность.

Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Максим Кушнир на Саммите Минветеранов "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни" в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что такая база будет. Единственное, сейчас реестр закрыт. Мы понимаем, что в дальнейшем должны интегрироваться не только с реестрами "Оберег", но и со всем, что касается соцзащиты, экономики и т.д.", - сказал Максим Кушнир

Он отметил, что это сейчас обсуждается в ведомстве, но пока есть вопросы с безопасностью.

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Напомним:

На сегодня в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны, включая членов семьи, их количество возрастет до 5-6 млн человек.