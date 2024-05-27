Після завершення війни кількість ветеранів зросте до 5-6 мільйонів осіб - Мінветеранів

На сьогодні в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни, включно з членами родини, їх кількість зросте до 5-6 млн осіб.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі у нас у державному реєстрі зареєстровано 1,2 млн ветеранів. Але, розуміємо, скільки наразі жінок і чоловіків перебувають на фронті і ще не мають статусу", - сказав він на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя".

За його словами, після перемоги кількість ветеранів та осіб, які належать до політики Мінветеранів (зокрема, членів їхніх родин), становитиме 5-6 млн осіб.

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Зазначається, що 70% ветеранів мали офіційне працевлаштування до мобілізації і більше половини матиме потребу в працевлаштуванні після повернення до цивільного життя.

За словами заступника міністра, ще 10-15% виходитимуть на пенсію після повернення з війни.

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Економічна правда.