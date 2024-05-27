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В Кривом Роге разворовали миллион на ремонте укрытий 

Понедельник, 27 мая 2024, 17:09 - Виктор Волокита

Прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела образования исполкома одного из районных советов в г. Кривой Рог и пяти ее соучастникам.  

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог в составе организованной группы.

По данным следствия, чиновница разработала преступный план завладения бюджетными средствами, выделенными на текущий ремонт укрытий в учебных заведениях г. Кривого Рога. 

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К преступной схеме она привлекла директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома и трех предпринимателей. 

Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов. На основании этих документов были перечислены средства в пользу подконтрольных подрядных предприятий. 

"В дальнейшем средства были распределены между участниками организованной группы. 

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Своими противоправными действиями подозреваемые привели к существенным убыткам территориальной общине - более 1 млн грн.", - говорится в сообщении. 

Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты денежные средства, документация, подтверждающая преступную деятельность, и автомобили. 

Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Начальница и бухгалтера отдела образования исполкома отстранены от занимаемых должностей. 

Напомним:

Прокуратура подозревает директора фирмы в завладении 3 миллионов на реконструкции АЭС

прокуратура
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Экономическая правда
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