С подсанкционного завода "Аэрок" сняты аресты, он готов к продаже - глава ФГИ

Фонд госимущества снял все аресты с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок". Теперь он готов к реализации.

Об этом сообщил председатель ФГИ Витадий Коваль.

"На сегодня "Аэрок" - это чистый актив, который можно выставлять на онлайн-аукцион", - написал Коваль.

Он напомнил, что сейчас в управлении ФГИУ 753 санкционных актива. Около 30% из них находятся на временно оккупированных территориях. По всем остальным объектам ФГИУ работает над "юридической очисткой" и подготовкой к реализации.

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"Все средства с продажи санкционных активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. ООО "Аэрок" - один из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Имеет мощности в Киевской и Львовской областях. В 2023 году Высший антикоррупционный суд передал предприятие в ФГИУ", - проинформировал Коваль.

"Аэрок" ранее принадлежал российскому бизнесмену Андрею Молчанову.

Напомним:

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В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".

Экономическая правда