Предпринимателю не удалось приватизировать гостиницу "Феофания" стоимостью 454 миллиона 

Киевская городская прокуратура установила, что в начале 2022 г. физическое лицо инициировало искусственный спор к Национальной академии наук Украины о признании права собственности на гостиничный комплекс "Феофания", который оно якобы выкупило у государства еще в 1995 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, физическое лицо точно знало, что гостиничный комплекс является государственной собственностью, поскольку является учредителем частного предприятия, которое много лет арендовало указанный комплекс у государства и было участником ряда судебных процессов, в том числе по иску прокурора.

В ходе рассмотрения этих дел судами подтверждено право собственности государства в лице Национальной академии наук Украины на указанное недвижимое имущество.

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Городская прокуратура вступила в рассмотрение дела, инициированного физическим лицом для завладения государственным имуществом.

По сообщению прокуратуры, Голосеевский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска физического лица.

"Таким образом предотвращено незаконное выбытие из государственной собственности гостиничного комплекса "Феофания" площадью почти 7 тыс. кв.м и стоимостью 454 млн грн.", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда