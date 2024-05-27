Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши - Минэнерго

В воскресенье, 26 мая, Украина оказывала аварийную помощь Польше, получая излишки электроэнергии из этой страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Вчера в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны", - говорится в сообщении.

По данным НЭК "Укрэнерго", Украина принимала излишки электроэнергии из этой страны с 13:00 до 18:00.

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В то же время в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 16 258 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.

Напомним:

После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.

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Экономическая правда.