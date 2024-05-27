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В Украину за I квартал импортировали более 10 тысяч грузовиков, больше всего завезли из Польши 

Понедельник, 27 мая 2024, 09:40 - Анастасия Дячкина

В I квартале 2024 года в Украину импортировали почти 10,8 тыс грузовиков, общая таможенная стоимость которых составляет более 331,3 млн долл. 

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата. 

Из этого количества было новых 4,8 тыс ед. и около 6 тыс подержанных авто.

Крупнейшим поставщиком грузовиков в этот период была Польша, откуда в Украину было завезено почти 2,2 тыс авто.

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Топ-5 стран поставщиков грузовых автомобилей:

  • Польша – 2 195 ед.;
  • Словакия – 1 492 ед;
  • Китай – 1 039 ед;
  • Венгрия – 999 ед;
  • Германия – 949 ед.

Напомним: 

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей.

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