Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этих авто составила 1,13 млрд долларов США.

"Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было ввезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай", - добавили в Укравтопроме.

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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

ГЕРМАНИЯ - 17074 ед; США - 14517 ед; КИТАЙ - 9173 ед; ЯПОНИЯ - 8930 ед; КОРЕЯ - 4444 ед; СЛОВАЧЧИНА - 4214 ед; ФРАНЦИЯ - 4076 ед; МЕКСИКА - 3950 ед; ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 3690 ед; ЧЕХИЯ - 3668 ед.

Напомним:

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

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