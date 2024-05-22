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Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США

Среда, 22 мая 2024, 09:55 - Виктор Волокита

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей. 

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. 

Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этих авто составила 1,13 млрд долларов США. 

"Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было ввезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай", - добавили в Укравтопроме. 

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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:  

  1. ГЕРМАНИЯ - 17074 ед;
  2. США - 14517 ед;
  3. КИТАЙ - 9173 ед;
  4. ЯПОНИЯ - 8930 ед;
  5. КОРЕЯ - 4444 ед;
  6. СЛОВАЧЧИНА - 4214 ед;
  7. ФРАНЦИЯ - 4076 ед;
  8. МЕКСИКА - 3950 ед;
  9. ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 3690 ед;
  10. ЧЕХИЯ - 3668 ед.

Напомним:

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

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