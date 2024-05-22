Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США
Среда, 22 мая 2024, 09:55 -
В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этих авто составила 1,13 млрд долларов США.
"Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было ввезено более 17 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай", - добавили в Укравтопроме.
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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- ГЕРМАНИЯ - 17074 ед;
- США - 14517 ед;
- КИТАЙ - 9173 ед;
- ЯПОНИЯ - 8930 ед;
- КОРЕЯ - 4444 ед;
- СЛОВАЧЧИНА - 4214 ед;
- ФРАНЦИЯ - 4076 ед;
- МЕКСИКА - 3950 ед;
- ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 3690 ед;
- ЧЕХИЯ - 3668 ед.
Напомним:
В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.
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