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США планируют усилить санкции в отношении европейских банков, которые до сих пор работают в РФ

Воскресенье, 26 мая 2024, 18:06 - Экономическая правда

Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления вторичных санкций для европейских банков, продолжающих вести бизнес в России.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.

"Мы рассматриваем возможность усиления наших санкций против банков, ведущих бизнес в России", – сказала Йеллен, отказавшись предоставить конкретную информацию по этому заявлению и не назвав ни одного банка, в отношении которых могут быть направлены ограничения.

Выступая в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 в Италии, Йеллен заявила, что санкции, связанные с деятельностью банков в РФ, будут введены только тогда, когда для этого будут основания, заметив, что работа в России создает очень большой риск.

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Отвечая на вопрос о возможном выходе из России австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского банка UniCredit, министр выразила надежду, что их поведение будет очень осторожным.

Хотя вторичные санкции ослабили сотрудничество европейских банков с Россией, Йеллен выразила обеспокоенность тем, что стране-агрессору удается находить пути для приобретения товаров, необходимых для наращивания военного производства благодаря транзакциям через Китай, ОАЭ и Турцию, говорится в материале.

Напомним: 

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Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

США санкции Россия банки
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