Россия помогает Северной Корее разрабатывать разведывательный спутник – СМИ
Много российских специалистов отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планирует вывести на орбиту уже в скором времени.
Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Кремль отправил своих специалистов в КНДР на фоне того, как Путин встретился с лидером Ким Чен Ином в сентябре прошлого года и пообещал помочь Северной Корее с ее космической программой.
С этой встречи Северная Корея провела многочисленные испытания ракетных двигателей.
"Южная Корея, Соединенные Штаты и другие страны осудили запуски космических ракет КНДР, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих любые запуски с использованием технологии баллистических ракет", – пишет агентство.
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Напомним:
Выдавая себя за американцев, северокорейские техработники заключили контракты на удаленную работу с 300 американскими компаниями в рамках схемы, направленной на финансирование незаконных программ Пхеньяна по разработке ядерного оружия и ракет.