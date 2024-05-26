Россия помогает Северной Корее разрабатывать разведывательный спутник – СМИ

Много российских специалистов отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планирует вывести на орбиту уже в скором времени.

Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кремль отправил своих специалистов в КНДР на фоне того, как Путин встретился с лидером Ким Чен Ином в сентябре прошлого года и пообещал помочь Северной Корее с ее космической программой.

С этой встречи Северная Корея провела многочисленные испытания ракетных двигателей.

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"Южная Корея, Соединенные Штаты и другие страны осудили запуски космических ракет КНДР, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих любые запуски с использованием технологии баллистических ракет", – пишет агентство.

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Напомним:

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Выдавая себя за американцев, северокорейские техработники заключили контракты на удаленную работу с 300 американскими компаниями в рамках схемы, направленной на финансирование незаконных программ Пхеньяна по разработке ядерного оружия и ракет.