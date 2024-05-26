Консультанты советуют акционерам отклонить зарплатный пакет Илона Маска на 56 миллиардов долларов

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Консультационная фирма Glass Lewis заявила в субботу, что призвала акционеров Tesla отклонить пакет оплаты труда генерального директора Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В отчете Glass Lewis приводятся аргумент "чрезмерного размера" зарплаты, размывающий эффект при реализации прав на акции и концентрация собственности. В отчете также упоминается "список чрезвычайно трудоемких проектов" Маска, который расширился после его громкой покупки Twitter, теперь известной как X.

Как сообщается, пакет оплаты труда был предложен советом директоров Tesla, которая неоднократно попадала под критику за тесные связи с Маском. Пакет не предусматривает зарплаты или денежной премии, а устанавливает вознаграждение на основе рыночной стоимости Tesla, которая должна вырасти до 650 миллиардов долларов в течение 10 лет, начиная с 2018 года. Согласно данным LSEG, сейчас компания оценивается примерно в 571,6 миллиарда долларов.

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Советник по вопросам доверенности также рекомендовал акционерам голосовать против переизбрания члена совета директоров Кимбала Маска, брата Илона Маска, в то время как бывшего генерального директора 21st Century Fox Джеймса Мердока было рекомендовано переизбрать.

Напомним:

В апреле компания Tesla просила акционеров утвердить пакет в почти 55,8 млрд долл, который был установлен в 2018 году в рамках оплаты труда генерального директора Илона Маска.

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