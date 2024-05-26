В Хмельницкой области после ракетной атаки было обесточено 11 тысяч потребителей

В Хмельницкой области после ракетной атаки россиян, было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. На утро всем абонентам вернули электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Из-за обстрела Хмельницкой области, было обесточено более 11 тысяч абонентов. Аварийную ситуацию удалось ликвидировать. На утро все потребители были запитаны.

Кроме этого, на одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области был обнаружен взрывоопасный предмет, работники вызвали полицию и саперов.

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Напомним:

В воскресенье, 26 мая, энергетики не прогнозируют ограничения потребления для всех потребителей во всех регионах Украины.