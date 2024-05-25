Енергетики не прогнозують 26 травня відключення світла по Україні
Субота, 25 травня 2024, 18:22 -
У неділю, 26 травня, енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
Реклама:
Нагадаємо:
Україна веде переговори про максимізацію обсягів можливого імпорту електроенергії з країн ЄС для компенсації знищених внаслідок російських атак генеруючих потужностей.
Економічна правда.
Реклама:
Реклама: