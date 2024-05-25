Енергетики не прогнозують 26 травня відключення світла по Україні

У неділю, 26 травня, енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо:

Україна веде переговори про максимізацію обсягів можливого імпорту електроенергії з країн ЄС для компенсації знищених внаслідок російських атак генеруючих потужностей.

Економічна правда.

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