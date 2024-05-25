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Энергетики не прогнозируют 26 мая отключения света по Украине

Суббота, 25 мая 2024, 18:22 - Артур Крыжный

В воскресенье, 26 мая, энергетики не прогнозируют ограничения потребления для всех потребителей во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 26 мая, в течение суток во всех регионах Украины ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

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Напомним:

Украина ведет переговоры о максимизации объемов возможного импорта электроэнергии из стран ЕС для компенсации уничтоженных в результате российских атак генерирующих мощностей.

Экономическая правда.

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энергетика электроэнергия Украина Укрэнерго
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