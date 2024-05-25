Україна домовляється про збільшення імпорту електроенергії із ЄС для компенсації дефіциту

Україна веде переговори про максимізацію обсягів можливого імпорту електроенергії з країн ЄС для компенсації знищених внаслідок російських атак генеруючих потужностей.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенко.

Так, російські атаки завдали збитків енергосектору на суму понад 1 мільярд доларів, що призвело до втрати 8 000 МВт-год генеруючих потужностей енергосистеми.

Наразі Україна може імпортувати з країн ЄС не більше 1 700 МВт-год електроенергії одночасно.

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"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати (імпортувати) понад 2 000 МВт-год, навіть 2 400 МВт-год. Я впевнений, що рішення буде прийнято", - заявив у парламенті міністр енергетики Герман Галущенко.

Голова правління НЕК "Укренерго"Володимир Кудрицький сказав, що 1 700 МВт-год - це "поки що стеля".

"Все залежатиме від того, наскільки швидко наші європейські колеги - оператори енергосистем сусідніх країн - зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної спроможності своїх мереж", - сказав пан Кудрицький.

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За його словами, європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб посилити деякі підстанції, встановити додаткові трансформатори або побудувати нові лінії електропередач.

"Ми думаємо, що 3500-4000 МВт-год потужності міждержавних з'єднань - це те, що ми можемо мати в горизонті п'яти років", - зазначив пан Кудрицький.

Економічна правда.