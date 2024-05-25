Как на мобильную связь влияют отключения: операторы рассказали насколько готовы сети

С новыми отключениями электроэнергии, стабильная работа мобильных сетей снова становится крайне важной для абонентов.

ЭП расспросила у трех мобильных операторов Украины: Киевстар, Vodafone и Lifecell насколько готовы их сети к новым веерным отключениям, почему во время отсутствия света ухудшается качество связи и как даже в условиях длительного отсутствия электроэнергии постоянно оставаться на связи.

Насколько готовы операторы

Все опрошенные ЭП мобильные операторы уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии. Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

В частности для увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций компании закупали аккумуляторы нового типа, которые способны поддерживать работу сети около 4-6 часов. Также новые аккумуляторы требуют значительно меньше времени для полной зарядки.

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Так, Vodafone уже приобрел 13,5 тысяч аккумуляторных батарей нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4). Дополнительно в 2024 году оператор планирует закупить еще 4 612 таких батарей.

Lifecell по состоянию на май 2024 года увеличил количество базовых станций, оборудованных новыми батареями, в 6 раз по сравнению с прошлым годом. До конца года мобильный оператор планирует еще в 1,6 раза увеличить количество базовых станций оборудованных литиевыми батареями.

Киевстар, начиная с 2022 года, установил на базовых станциях 113 тысяч новых аккумуляторов, которые могут работать до 6 часов без подзарядки.

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Кроме того, на случай ухудшения ситуации в энергосистеме, мобильные операторы активно закупают генераторы, которые смогут запитать критически важные объекты.

За последние полгода команда lifecell подключила сотни базовых станций к стационарным генераторам. Это поможет длительно поддерживать работу оборудования оператора даже после того, как истощатся батареи.

Киевстар на сегодня имеет 2,3 тысячи генераторов, что почти в четыре раза больше, чем до 2022 года. Каждый дизель-генератор обслуживает несколько технических групп. В частности, работа технических групп по обслуживанию генераторов начинается в пять часов утра, и для поддержания круглосуточной работы оборудования, осуществляется несколько выездов в течение дня.

Vodafone также увеличил собственные генерирующие мощности. Более 1,5 тысячи базовых станций обеспечены электроснабжением с помощью генераторных установок. В 2024 году количество генерирующего оборудования различных типов увеличится еще на 280 единиц.

Кроме того, операторы используют генераторные установки партнеров и клиентов, чтобы максимально увеличить количество базовых станций, которые будут работать даже во время длительных отключений электроэнергии. Также компании обеспечили определенный резерв топлива, необходимого для работы генераторов.

Почему все равно возникают проблемы с сетью

Проблема заключается в том, что каждый раз во время отключения света люди включают на мобильных телефонах сотовые данные, чем увеличивают нагрузку на башни мобильных операторов.

Последние же строили сети с расчетом на то, что в конкретной местности жители преимущественно пользуются домашним интернетом. Соответственно, из-за резкого наплыва абонентов ресурс мобильной сети не способен удовлетворить потребность.

По словам руководительницы патронатной службы председателя НКЕК Богданы Пивень, в результате резкого роста абонентов, качество, к примеру, мобильного интернета в прогрессии начинает падать. Поэтому при постоянных отключениях операторы будут вынуждены в первую очередь отдавать предпочтение голосовой связи.

В lifecell объясняют, что спрогнозировать заранее ситуацию достаточно трудно, ведь основные факторы - это продолжительность обесточивания и период времени, когда есть стационарное питание и батареи могут зарядиться.

"В условиях форс-мажоров, длительных блэкаутов специалистам компании приходится балансировать между желанием предоставлять услуги в штатном режиме и физическими возможностями генерации электроэнергии", - отмечают в пресс-службе Vodafone.

Именно ухудшение ситуации в энергосети может стать причиной для предоставления операторами ограниченного количества услуг. В Vodafone объясняют, что обеспечить полное автономное питание сети с помощью генераторов трудно.

Поскольку генераторы не могут автоматически включаться в случае разрядки аккумуляторов, аварийные бригады самостоятельно будут выезжать на места для их запуска.

"Даже при условии наличия достаточного количества генераторов, ни один оператор не сможет собственными силами одновременно отправить людей к каждой площадке и вовремя заправлять", - объясняют в Vodafone.

Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии

Для того, чтобы постоянно оставаться на связи абоненты сами должны придерживаться ряда правил. Прежде всего позаботиться о наличии дома фиксированного интернета, который сможет работать во время отключения электроэнергии.

В Киевстаре также просят украинцев взвешенно относиться к использованию услуг связи в случаях блэкаутов.

"Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, осуществление видео звонков) через мобильный интернет во время блэкаутов, тогда аккумуляторы на базовых станциях будут работать дольше. Если в вашем городе отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах", - объясняет пресс-служба Киевстара.

В lifecell также рекомендуют уменьшить потребление мобильного интернета, в частности: выключать автозагрузку медиа, устанавливать низкое качество для просмотра видео, отдавать предпочтение услугам SMS. Это позволит батареям базовых станций дольше работать, соответственно, люди дольше будут иметь связь.

Важно, что в Украине действует функция "Национального роуминга". В случае исчезновения сигнала одного из операторов, абонент может переключиться на сеть двух других операторов без дополнительной платы или изменения номера.

Чтобы подключиться к другой сети, в настройках мобильного телефона нужно выбрать автоматический выбор сети. Однако, если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, тогда необходимо вручную выбрать доступную мобильную сеть.

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Экономическая правда.